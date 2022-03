Tardan 14 años en capturar a mujer implicada en asesinato de una estudiante cometido por el hijo de un multimillonario

Capturan a una mujer que ayudó a escapar al presunto asesino de una estudiante, 14 años después de haberse cometido el crimen. Martine Vik Magnussen, de 23 años, habría sido violada y estrangulada por Farouk Abdulhak, hijo de un multimillonario.

La detenida, de 60 años de edad, permanece bajo custodia en una comisaría de Londres. Su captura representa un “avance significativo” para esclarecer el homicidio de la joven noruega de alta sociedad, dijo un portavoz de Met Police, reseñó Daily Mail.

El cuerpo de Magnussen fue hallado el 16 de marzo de 2008 en un sótano de la calle Great Portland Street, en un bloque residencial donde vivía Abdulhak, en Westminster. El cadáver estaba cubierto por escombros, en un intento por ocultarlo. En noviembre de 2010, una investigación determinó que se trató de un homicidio ilegítimo, informa la BBC.

