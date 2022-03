Olena Zelenska: La primera dama ucraniana que decidió mantenerse en su país en medio del ataque ruso

Ya ha pasado una semana del inicio de la ofensiva armada que desplegó Rusia en Ucrania, por orden de Vladimir Putin, y que, según cifras del gobierno ucraniano, ha cobrado la vida de más de 2.000 civiles.

En medio de dicho conflicto, ha cobrado relevancia la figura del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien constantemente ha pedido apoyo a la Unión Europea y otras naciones del mundo para enfrentar al ejército ruso.

Durante los últimos días, además, las miradas se han puesto sobre la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, luego de que su esposo señalara que "según nuestra información, el enemigo me marcó como objetivo número uno. Mi familia es el objetivo número dos. Van a por nosotros".

"No tendré pánico ni lágrimas"

Pese a lo anterior, el matrimonio y sus dos hijos, Sasha y Cyril permanecen en Kiev, refugiados en un búnker secreto. Ambos se habrían negado a abandonar el país.

"Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con ustedes", escribió la mujer en su perfil de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, junto a una foto de la bandera de Ucrania.

Historia matrimonial

Olena Zelenska, al igual que su marido, tiene 44 años y creció en la ciudad de Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania. Se conocieron durante su época universitaria, donde ella estudió arquitectura y él, derecho.

Sin embargo, posteriormente ambos se dedicaron a la comedia, a través de una productora que fundaron. Zelenska escribía algunos de los guiones que se realizaron.

En 2003, contrajo matrimonio con Zelenski. Su primer hijo nació en el año 2004, mientras que su hija llegó al mundo en 2013.

Su perfil público siempre ha sido de carácter moderado y, de hecho, nunca pensó estar involucrada en política, pero la contundente victoria de su esposo en 2019 significó un nuevo cambio de planes.

De hecho, en entrevistas la mujer ha contado que se enteró por redes sociales de la candidatura presidencial de Zelenski. Ante esto, le preguntó: ¿Cómo no me lo dijiste?, recibiendo un "lo olvidé", por respuesta.

"Prefiero quedarme detrás de escena"

En el mismo año 2019, fue elegida entre los 100 ucranianos más influyentes del año por parte de la revista Focus. También fue entrevistada por la versión ucraniana de la revista Vogue, donde dio luces de su estilo.

"No puedo decir que la publicidad o la comunicación con la prensa sea estresante para mí. Pero prefiero quedarme detrás de escena. Mi esposo siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra", señaló al mentado medio.

En este sentido, agregó que "no soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes. No está en mi carácter. Pero encontré razones para mí a favor de la publicidad. Una de ellas es la oportunidad de atraer la atención de la gente hacia importantes temas sociales".

Como primera dama, algunas de las causas a las que se ha dedicado son la nutrición infantil, los paralímpicos y la lucha contra la violencia doméstica.

