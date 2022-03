Campeón de ajedrez "predijo" en 2015 los ataques directos de Rusia a Ucrania

Desde el pasado jueves 24 de febrero, las fuerzas armadas de Rusia desplegaron una ofensiva en contra de su vecino país Ucrania, por orden del líder del Kremlin, Vladimir Putin.

Según reportó el propio gobierno ucraniano, hasta ahora, han fallecido más de 2.000 civiles producto de la acción armada rusa.

En medio de lo anterior, el excampeón de ajedrez y activista político opositor a Putin, Garry Kasparov, señaló que “el bombardeo de Putin a los civiles en Ucrania hoy era inevitable".

Te puede interesar Soldado ruso fue capturado y atendido por ucranianos: Le dieron té, comida y lo dejaron llamar a su madre

Comienzan las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera bielorruso-ucraniana

"Alguien que es violador, siempre lo será": Víctima de violación en manada en Palermo declaró y se suma otra denunciante

El escorpión y la rana

En esta línea, agregó que “tratar de explicarlo como un misterio es como tratar de explicar por qué el escorpión pica a la rana en la vieja fábula persa. Es su naturaleza”.

Sin embargo, su visión respecto al líder ruso y al conflicto con Ucrania no es nueva, pues en su libro "Winter is Coming", de 2015, Kasparov ya vinculaba dicho cuento de la rana y el escorpión para abordar la relación entre Putin y Ucrania.

Pasajes de su libro

Hoy por hoy, muchos de los pasajes del mentado libro son considerados una predicción de lo que actualmente está realizando Rusia en su vecino país.

"La moral práctica consiste en que no hay que confiar en un escorpión porque la lógica y la razón no te ayudan mucho cuando estás muerto. Otra lección es que no todo el mundo actúa en aras de los intereses mutuos, o siquiera en su propio interés, y esa naturaleza verdadera puede imponerse sobre la lógica y la auto preservación. Pienso en esto cada vez que escucho a los diplomáticos europeos hablar de un escenario en el que todos ganan cuando se trata de Putin y Ucrania", escribió.

Los siguientes son algunos de los pasajes del libro escrito a partir de la anexión de Crimea por parte de Rusia y la invasión en el Donbás, recogidos por Infobae, que se relacionan con la actual situación.

Estrategia

"Sin una estrategia orientadora a la que atenerse, las democracias pierden ante las dictaduras oportunistas que pueden actuar con más rapidez y sin equilibrio de poderes o personas a las que rendir cuentas. No podemos esperar a actuar hasta que la catástrofe ya esté en marcha. Esta actitud estilo 'despiértenme cuando invadan Polonia' fue tonta en 1938 y es aún más tonta en 2015 porque contamos, para educarnos, con la lección de septiembre de 1939 —cuando Polonia fue invadida— y los seis años espantosos que siguieron. Al menos [el primer ministro británico Neville] Chamberlain no disponía entonces de un libro de historia que le contara lo que se avecinaba", dijo.

Estabilidad global

“Aquellos que dicen que el conflicto de Ucrania se encuentra lejos y que es poco probable que conduzca a la inestabilidad global, pasan por alto una advertencia clara que Putin nos ha hecho. No hay ninguna razón para creer que su anunciada visión de una Gran Rusia acabe en el este de Ucrania y sí muchas para creer que no será así. Los dictadores solo se detienen cuando se les detiene, y apaciguar a Putin con Ucrania solo avivará su apetito de más conquistas.”

Rusia - Ucrania

"Toda la catástrofe de 2014 se ve como una conmoción repentina. Sin embargo, tal como he advertido con frecuencia durante al menos 15 años, la última erupción represiva y violenta de Putin (refiriéndose al 2014) se ha construido sostenidamente a lo largo del tiempo, solo se intensificó luego de años de negociación occidental y de pretensión de que todo estaba bien. No hubo un gran cambio por parte de Obama que provocara a Putin, ni un cambio drástico en las actitudes de Putin o en la fortuna de Rusia que hiciera necesaria la invasión de Ucrania. Siempre se había movido en esa dirección, y la única pregunta era si los líderes occidentales cambiarían o no su actitud para prevenir que tal erupción sucediera".

Vladimir Putin

"El ascenso de Vladimir Putin y su clan de San Petersburgo ha sido descripto como maquiavélico, pero se lo representa mejor con los logros de Don Vito Corleone: la red de traiciones, el secreto, y las fronteras borrosas entre lo que es negocio, lo que es gobierno y lo que es delito. Todo está en los libros de Mario Puzo".

"Las raíces de Putin en el KGB lamentablemente conformaron un estilo de gobierno que no fue ni reformista ni democrático. El hilo que une su política interna con su política exterior fue su esfuerzo por explotar el miedo: los miedos de los rusos de que su país estaba bajo el ataque de fuerzas externas hostiles (los chechenos, la OTAN, los defensores del libre mercado; por lo general todos) y los miedos de los occidentales de que sin un líder fuerte y pragmático Rusia nuevamente se volvería ingobernable, inestable y potencialmente agresiva".

Armas nucleares

“Incluso mientras la Unión Soviética se desintegraba, Rusia, que por lejos era su miembro mayor y más poderoso, mantuvo muchos de los privilegios y los puestos de la URSS, del mismo modo que mantuvo el arsenal nuclear más grande del mundo, mientras que a Ucrania, Belarus y Kasajistán se las presionó exitosamente para que entregaran los de ellas”.

Actitud de occidente

“Nos volvimos hacia los líderes del mundo libre que no hicieron nada para reforzar la frontera ucraniana aun después de que Rusia se anexionara Crimea y mostrara claramente sus ambiciones de desestabilizar el oriente ucraniano. (...) Fingieron que Ucrania no les afectaría. Esperaban poder ignorar con seguridad a Ucrania en lugar de defender la integridad territorial de una nación europea atacada. Los paralizaron el miedo y las disputas internas. Se resistieron a imponer fuertes sanciones a Rusia porque les preocupaba el impacto en sus propias economías. Protegieron puestos de trabajo, pero perdieron vidas”.

Financistas de la guerra

“En tanto Putin coleccione triunfos sin resistencia, ganará más apoyo. Tomó Crimea casi sin disparar un tiro. Inundó Ucrania oriental con agentes y armas mientras Europa vacilaba. Los oligarcas que podrían haber presionado a Putin al comienzo de su aventura ucraniana (2014) son ahora financistas de la guerra sin una salida elegante. Tantos puentes se han quemado que los puntos de presión sobre el Kremlin son cada vez más difíciles de alcanzar”.

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania