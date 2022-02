"Perdí 20 años de recuerdos": periodista relata cómo una extraña enfermedad la dejó sin memoria

Lo que para Claire Muffett-Reec era una simple gripe se convirtió en una extraña enfermedad que le borraría 20 años de vida. Una periodista inglesa, de 43 años, está consciente de que se casó y tuvo hijos porque así se muestra en sus álbumes familiares, pero en su memoria ya no queda ni un solo recuerdo de ese momento.

Una noche de junio de 2021, justo antes de la celebración del Día del Padre, Claire se fue a la cama aquejada por los síntomas de lo que parecía ser un resfriado.

La enfermedad que dejó sin recuerdos a la periodista británica

El día siguiente debía ser de celebración en casa de Claire, quien está casada con dos hijos y vive en el condado inglés de Essex. Pero la alegría de la fecha quedó interrumpida por una situación inesperada: ella no despertaba.

Desesperado su esposo la llevó al Hospital Broomfield Chelmsford. Una vez internada en el centro de salud la periodista comenzó a padecer convulsiones. Los médicos debieron conectarla a un respirador artificial.

Claire fue trasladada al Royal London Hospital donde la sometieron a exámenes especiales. La primera sospecha era que tenía un sangrado en el cerebro; sin embargo, esta no era la verdadera causa de su padecimiento.

Finalmente llegó un diagnóstico nada alentador: Claire Muffett-Reec sufrió una encefalitis, una enfermedad que causa la inflamación del cerebro.

La encefalitis puede ser generada por el virus del herpes; otros transmitidos por los mosquitos o por las garrapatas, también puede ser causada por enterovirus, rabia o algún virus de la infancia.

Es muy fácil confundir la encefalitis con la gripe porque sus síntomas son muy similares: dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y de las articulaciones, fatiga y debilidad.

El milagro y los recuerdos borrados

Contrario a lo que los médicos pensaban, la periodista se salvó. Estuvo hospitalizada durante cinco semanas y pasó 16 noches en terapia intensiva, según contó en un artículo redactado por ella para el diario The Sun.

Aunque superó la enfermedad, le quedó una secuela para el resto de su vida: 20 años de recuerdos borrados.

“Perdí 20 años de recuerdos. Recordaba a mis hijos, pero no sus cumpleaños. Volví a llorar por mi tío Michael que había muerto de cáncer tres meses antes y mi tío Peter que murió de un ataque al corazón hace siete años”, contó Claire, quien ahora junto a su familia intenta reconstruir sus recuerdos más preciados.