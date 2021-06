Lo operan del cerebro porque sufría de convulsiones y pierde la capacidad de sentir miedo

Luego de ser operado para remover puntos del cerebro que provocaban convulsiones por epilepsia, un hombre asegura que vive sin miedo.

El estadounidense Jody Smith, de 32 años, relató que tras la compleja cirugía vivió varias situaciones curiosas que comprobaron su sensación de no temer a nada.

La primera fue en Nueva York cuando pasó frente a un grupo de presuntos delincuentes y no sintió ninguna sensación de peligro. En otro momento, fue mordido por una araña.

"Yo estaba como 'oh wow, me mordió y eso duele. Me pregunto qué debo hacer ahora", recordó. También sostiene que los acantilados tampoco le producen vértigo.

Esto dice la ciencia

A Jody le diagnosticaron epilepsia a los 26 años. Dos años más tarde accedió a ser operado para extirpar la mitad del lóbulo temporal derecho, la amígdala y el hipocampo del lado derecho.

“La cirugía era la única forma de evitar la posibilidad de que las convulsiones empeoraran, dañaran mi cerebro y potencialmente me mataran”, aseguró al medio estadounidense Vice.

Como consecuencia, Jody tuvo algunos problemas de memoria, pero lo que más le impactó fue que comenzó a procesar el peligro físico con una visión netamente lógica.

"Una amígdala que funciona adecuadamente sirve para procesar el miedo e integrar correctamente la información contextual procesada por el hipocampo, y es crucial para orientar nuestros comportamientos”, explicó Sanne van Rooij, investigadora en psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Emory, en Atlanta.

Sobre la pérdida del miedo, expresó que “concuerda perfectamente con nuestra experiencia con pacientes epilépticos y estos procedimientos quirúrgicos”, admitió.

"El miedo fue removido"

El caso de Jody demuestra lo que en teoría se conoce sobre la función específica de partes como la amígdala derecha, que al ser extirpada deja de generar el mecanismo de respuesta frente a las amenazas, y por lo tanto no hay miedo.

“Cuando digo que ya no siento 'temor' estoy usando la palabra para describir un sentimiento muy único. Estoy hablando del miedo que sentirías cuando enfrentas la muerte o lesiones serias. Ese es el miedo que fue removido”, aseguró.

