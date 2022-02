Profesora ucraniana que se hizo viral tras ser herida llama a madres rusas: "No dejen a sus hijos ir a la guerra"

Olena Kurilo es una profesora ucraniana que se convirtió en un triste símbolo de las implicancias para los civiles afectados por la invasión lanzada por Rusia contra su país. La mujer pidió a las madres de Rusia que "no dejen ir a sus hijos a la guerra".

El rostro de Kurilo dio la vuelta al mundo al ser una de las primeras heridas de la guerra, luego de que misiles rusos alcanzara a su edificio en la localidad de Chuguev, cercana a Járkov, el primer día de la ocupación rusa.

En las imágenes se podía ver a la mujer de 52 años con su rostro vendado y aún un poco ensangrentado luego de recibir atención en un hospital, tras recibir fragmentos de vidrios de una ventana en su cara.

Salvada por un "ángel guardián"

"Lo único que pensé en ese momento fue 'Dios mío, no estoy lista para morir'. Estaba en shock, pero no sentí dolor", dijo la mujer según lo que reporta el New York Post.

Kurilo relató además que su casa resultó completamente destruida en el ataque. "No hay ventanas, no hay puertas. Una puerta incluso salió volando. Incluso el piso fue completamente arrancado", contó.

Kurilo señaló que ese día lo que la salvó fue "un poderoso ángel guardián".

"No dejen a sus hijos ir a la guerra"

Esta profesora habló con el Daily Mail respecto al conflicto que vive su país e hizo un especial llamado a las madres de Rusia para que no permitan que sus hijos vayan a la guerra.

"No conozco a nadie a quien le gustaría ir a la guerra con Rusia. Ni una sola persona pensó que Putin podría hacer esto... No sabemos qué pasará con nuestra casa", lamenta Kurilo.

"Hago un llamado a todas las madres de Rusia para que no dejen que sus hijos vayan a la guerra", pidió. "Esta es una guerra sin sentido, no traerá felicidad a nadie, no enriquecerá a nadie", agregó.

"Queremos paz. La guerra es dolor, es dolor humano", cerró la profesora Olena Kurilo.

