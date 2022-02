Reportes indican que Bielorrusia enviaría tropas a Ucrania y se uniría a la invasión rusa en el país

¿Qué pasó?

Ya en el quinto de día de hostilidades, la invasión rusa en Ucrania ha demostrado no ser tan fácil para las fuerzas del Kremlin. La fuerte oposición de la milicia y los civiles ucranianos han dado más de un dolor de cabeza a Vladimir Putin, quien habría pedido a Bielorrusia, su histórico aliado, enviar tropas y unirse a la guerra.

Tropas bielorrusas a Ucrania

Múltiples fuentes que hablaron con The Kyiv Independent, aseguraron que la decisión ya estaría tomada y que el dictador Alexander Lukashenko enviaría durante este lunes el primer avión Ilyushin Il-76 con paracaidistas que se desplegarían en Ucrania.



Los rumores del involucramiento de Bielorrusia en la guerra comenzaron a circular el domingo, luego de un reporte que un periodista opositor bielorruso entregó en círculos diplomáticos.

De acuerdo a este mensaje, las tropas de Lukashenko se podrían desplegar en la zona de Kiev o Yitomir, al oeste de la capital, para asistir a los militares rusos.

"Operación especial" de Bielorrusia

Según reporta Eropa Press, el dictador bielorruso señaló el domingo que sus compatriotas en Ucrania han experimentado violencia tras la invasión rusa, esto ya que Bielorrusia fue usado como una plataforma para que Rusia lanzara su invasión.

Lukashenko habría sugerido una "operación especial" para "salvar" a sus conciudadanos de ser "perseguidos, golpeados y robados" en territorio ucraniano. Estas declaraciones se asimilan al pretexto utilizado por Vladimir Putin para iniciar su despliegue militar en Ucrania el pasado jueves 24 de febrero.

Lukashenko alude a una posible "operación especial" para "salvar" a los bielorrusos "perseguidos" en Ucrania

"¿Me están empujando a embarcarme en una operación especial para salvar a nuestra gente allí? No saben de lo que son capaces nuestras fuerzas especiales. ¡Gente loca! ¡Déjenlos en paz!", dijo el mandatario bielorruso.

Lukashenko no tiene opción

Debido a las preocupaciones de un posible despliegue bielorruso en Ucrania, el presidente de este último país, Volodímir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con Lukashenko el día domingo, señalando que este le había asegurado que no se involucraría en la guerra lanzada por Rusia.

Sin embargo, de acuerdo al exministro de defensa ucraniano, Andriy Zagorodnyuk, la realidad es que el dictador bielorruso, que dependen altamente de Vladimir Putin, no tiene otra opción que unirse.

Según lo que Zagorodnyuk relató a The Kyiv Independet, el involucramiento de Bielorrusia podría aumentar las tensiones en el conflicto, pero no significarían un efecto dramático en el desarrollo del conflicto. "El ejército bielorruso no tiene experiencia en combate, en absoluto".

"Si Dios no lo quiera, Lukashenko da la orden de entrar, espero que muchos se nieguen a disparar contra los ucranianos. De lo contrario, esto será una tragedia histórica entre los dos pueblos", agregó Zagorodnyuk.

