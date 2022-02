Difunden imagen de hombre de 80 años que habría intentado enlistarse en ejército ucraniano para luchar "por sus nietos"

Viral se hizo una fotografía que muestra a un hombre ucraniano de 80 años, aparentemente tratando de enlistarse en el ejército para luchar "por sus nietos" en medio de la invasión que Rusia lleva a cabo en su país.

La imagen que circuló ampliamente en redes sociales, fue compartida la noche del jueves, el primer día de la invasión en Ucrania, por la ex primera dama Kateryna Yúshchenko. En ella se ve a un anciano con gorra negra que se acerca a un soldado con un bolso de cuero.

"Alguien publicó una foto de este hombre de 80 años que se presentó para enlistarse en el ejército, llevando consigo una pequeña caja con 2 camisetas, un par de pantalones extra, un cepillo de dientes y algunos sándwiches para el almuerzo", explicó Yúshchenko.

"Dijo que lo estaba haciendo por sus nietos", agregó en su tuit la esposa de Víktor Yúshchenko, quien gobernó Ucrania entre 2005 y 2010.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae