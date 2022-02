Presidente ucraniano anuncia disposición a negociar con Moscú, pero veta Bielorrusia

¿Qué pasó?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski dijo el domingo que su país está dispuesto a dialogar con Rusia, pero rechazó que las conversaciones sean en Bielorrusia, que fue utilizada como plataforma para la invasión contra Kiev.

"Queremos terminar la guerra"

"Varsovia, Bratislava, Budapest, Estambul, Bakú. Proponemos cualquiera de estas", afirmó el mandatario en un video publicado en internet. "Nosotros queremos hablar, queremos terminar la guerra", dijo el líder ucraniano.

El Kremlin aseguró el domingo estar dispuesto a negociar con Ucrania en Gomel, en Bielorrusia.

Ataques rusos a civiles

Zelenski indicó que la noche del sábado al domingo fue "dura" y denunció que los bombardeos rusos atacaron zonas residenciales.

"La noche pasada fue dura, hubo de nuevo tiros, nuevamente se registraron bombardeos en barrios residenciales y contra infraestructuras civiles", afirmó en un video publicado en internet.

"Ellos mintieron (los rusos) al decir que no tocarían a los civiles, pero desde las primeras horas de la invasión, las tropas rusas atacaron la infraestructura civil", dijo Zelenski.

"Eligieron deliberadamente tácticas para atacar a las personas y todo lo que hace que la vida sea normal: electricidad, hospitales, hogares", agregó.

"Crímenes merecen un tribunal internacional"

El presidente ucraniano señaló también en su alocución que los crímenes cometidos por las tropas rusas en su país merecen ser juzgadas por un tribunal internacional.

"Lo que están haciendo los ocupantes en Járkov, Ojtirka, Kiev, Odesa y otras ciudades y pueblos merece un tribunal internacional. Registramos todos sus crímenes", sostuvo Zelenski.

"Rusia debería ser despojada de su derecho a votar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los ataques de Rusia contra la población civil y la infraestructura tienen signos de genocidio y merecen un tribunal internacional", reafirmó.

