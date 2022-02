"Queríamos que siempre estuviera con nosotros": Joven tiktoker muestra a su perrita disecada y se vuelve viral

La conexión entre una mascota y su dueño es quizás uno de los vínculos más difíciles de romper, incluso después de la muerte, y esta fue la razón por la que una familia mexicana decidió disecar a una perrita chihuahua luego de que muriera de manera accidental.

La historia la dio a conocer la joven Yaritza Rico, a través de su cuenta en TikTok, luego de que mostrara en un video las cosas más raras que tenía en su habitación. Se trataba de un busto de su mascota, llamada "Chispita", que la joven guardaba arriba de su armario.

El video rápidamente se hizo viral en la red social y alcanzó más de cinco millones de reproducciones. Ante la increíble imagen, los usuarios le pidieron que contara la historia, por lo que Yaritza se vio obligada a dar una explicación.

“Queríamos que siempre estuviera con nosotros”

La joven relató que la perrita murió de manera accidental cuando ya tenía siete años. “Se cayó de una ventana del segundo piso, ya era una perrita bastante mayor. Era una perrita de casa, siempre la teníamos en la casa”, dijo tratando de aclarar las interrogantes de los usuarios.

En ese momento fue cuando su papá decidió disecarla. “Quería que siempre estuviera con nosotros”, dijo. Aclaró que el proceso no lo hicieron ellos, sino un especialista en taxidermia.

La joven también mostró la cicatriz que le quedó al cuerpo de la perrita luego de que realizaron todo el proceso.

“Todo ocurrió porque mi papá siempre veía un programa de televisión en el que las familias sometían a este proceso a sus mascotas después que morían. Siempre lo veía con ella y un día le dijo que cuando muriera la iba a inmortalizar de esta manera”, contó.

Luego del proceso, decidieron vestirla con una llamativa falda color fucsia y pintarle las uñas, como lo hacían cuando estaba viva.

@yrtzrc Responder a @la_maliante_greasse esta empolvada porque casi no la bajo de su lugar🥺 ♬ sonido original - Yaritza Rico

Ante la increíble historia, los usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar y dejaron miles de mensajes en los que apoyaron o cuestionaron la decisión de esta familia.

“¿Por qué aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones”; “Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz”; “En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo”; “La importancia de aprender a soltar para que no pase eso”, fueron algunos de los mensajes dejados en la publicación.