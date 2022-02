Sitio de desechos nucleares cerca de Kiev fue alcanzado por ataque aéreo ruso

La madrugada del domingo un sitio de disposición de desechos nucleares cerca de Kiev fue alcanzado por un ataque aéreo ruso, en el cuarto día invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Según reporta BNO News, el hecho ocurrió a eso de las 1:20 horas (20:20 horas del sábado en Chile) cuando el sitio de la empresa estatal Radon fue alcanzada por los misiles.

"La notificiación fue entregada vía telefónica por personal de Radon, que se encuentra en un refugio", anunció en un comunicado la Inspección Estatal de Regulación Nuclear (SNRIU).

Tras verificar la situación, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó que no hay riesgo para la población.

"El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania ha aclarado que el bombardeo de un vertedero de desechos radiactivos en Kiev no condujo a la despresurización del almacenamiento de sustancias radiactivas. El golpe fue en la cerca y el edificio en sí y los tanques permanecen intactos", reportó The Kyiv Independent.

