Se disfrazó de mujer para acercarse a su expareja y luego lanzarle ácido en la cara para matarla

Roberto Vilar Blanco decidió enviarle flores a su expareja, Eunice Milena Carpio, con la intención de poder reconquistarla, hecho que ocurrió la semana pasada en la ciudad de La Paz, en Bolivia.

Sin embargo, el sábado pasado todo tuvo un impactante vuelco, ya que se conoció que el hombre se vistió de mujer para acercarse a ella y luego lanzarle ácido en la cara para matarla, informa Unitel.

A raíz de este violento episodio, la víctima debió buscar ayuda médica en el Hospital de Clínicas, y pese a la urgencia, no recibió la atención correspondiente.

¿Qué dijo la mujer?

Eunice se refirió al hecho y explicó que el agresor llegó repentinamente hasta su oficina e ingresó fingiendo ser una mujer. En esta línea, aclaró que se acercó a ella, la golpeó en la cara y la dejó en el suelo.

No conforme con aquello, el individuo -que además tenía un cuchillo en su poder- le roció un ácido que le desfiguró su rostro.

La víctima manifestó consternada que "me he cortado el cabello todo lo que he podido, he sacado todo lo que se pudo del ácido".

En medio del ataque, la mujer gritó por ayuda y logró ser asistida por una vecina que llegó hasta el lugar y grabó por unos instantes al hombre.

En paralelo, Eunice se trasladó hasta el mencionado recinto médico y según su relato le negaron la atención debido a que no contaba con una prueba de coronavirus.

La reacción de la familia

La familia de la víctima no se quedó de brazos cruzados y en los últimos días exigió justicia por su hija y la pronta captura del agresor que aún permanece inubicable.

"Estamos viviendo algo realmente duro y terrible. A toda la familia nos pone muy tristes, impotentes, no sabemos qué hacer", agregó el padre de la afectada.