Recuperan a su hijo robado en el hospital 16 años después: "Es algo que no se explica con palabras"

“Efectivamente, sí es mi hijo. Necesito ir con él, necesito estar con él”, dijo desesperada y llorando Rosalía López Martínez cuando le confirmaron que el hijo que le robaron al nacer hace 16 años estaba vivo y esperando para conocer a sus padres biológicos.

Rosalía y su esposo, Yassef Macías, vieron como un milagro este anhelado reencuentro que para ellos tardó una eternidad. La pareja se reunió en privado con el joven en Guadalajara, México, y por fin pudieron abrazarlo. Las autoridades de Jalisco lo localizaran gracias a un retrato elaborado sobre cómo luciría su rostro adolescente, difundió Milenio.

Del pequeño Salvador, como lo llamaron sus padres, solo existía una fotografía tomada el día de su nacimiento, el 13 de diciembre de 2005, en el Hospital Ayala de Guadalajara, antes de que una presunta auxiliar de pediatría se lo llevara para nunca regresar.

La imagen se difundió por años en las redes sociales sin ningún resultado. A partir de esta foto, un perito contratado por Rosalía realizó en 2021 una proyección animada de la fisonomía de “Chavita” en la actualidad.

Con la difusión de la nueva imagen, Yassef Macías recibió de forma anónima unas fotografías del lugar donde estaba su hijo. Se activó entonces la Comisión de Búsqueda de la Policía de Zapopan, cuyos funcionarios llegaron al fraccionamiento Las Lilas en el municipio de El Salto y encontraron a Salvador.

Al menor se le realizaron exámenes de ADN, cuyos resultados coincidieron con la información genética de Yassef y Rosalía con un 99.9 por ciento de compatibilidad.

“Chava” vendía jugos para ayudar en el tratamiento de cáncer de Alejandra, su madre de crianza, quien se encuentra desaparecida junto con su esposo Salvador. Los vecinos describieron al adolescente como un joven amable, educado y tierno, según reseñó Informador.MX.

Desde el jueves 17 de febrero, el adolescente se encuentra con sus padres biológicos y sus dos hermanos menores, informó el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Aseguró que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos de 2005.

Desde que fue robado Chavita en 2005 me tocó estar ahí, en su búsqueda sin resultados. Casi 17 años, me toca su localización y poner mi granito de arena de la mano con sus padres y la Policía de Zapopan. Es un gusto que la Fiscalía de Jalisco confirme su identidad