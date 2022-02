"Aprendí a vivir de esa manera": El dramático relato de una joven que fue torturada por sus padres durante 20 años

"Nunca más me va a pasar lo mismo", fueron las palabras de Karen, una joven de 25 años que sufrió torturas por parte de sus padres durante dos décadas. Pero esos días llegaron a su fin, gracias a la ayuda de sus vecinos en la ciudad argentina de Avellaneda.

La víctima fue rescatada tras escucharse una serie de gritos en su casa. Es por este motivo que los residentes del sector decidieron ir en su rescate y llevar a cabo la respectiva denuncia, informa TN.

La situación se produjo a fines de enero de este año, cuando los progenitores la agredieron en las afueras de su vivienda. El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad, que dejaron en evidencia el maltrato que sufría.

"Mi mamá me mojó toda la ropa con agua"

Una vez que se cerrara la puerta, Karen siguió siendo atacada por sus padres, en un acto cruel que la llevó finalmente a pedir auxilio: "Mi mamá me mojó toda la ropa con agua y él me dio con una picana", contó la afectada.

Si bien en estos momentos la pareja sigue en libertad, la joven manifestó sentirse preocupada por sus padres: "Tengo miedo que se maten entre ellos", señaló.

El dramático relato de Karen

Karen comentó que las agresiones comenzaron cuando era pequeña y afirmó que nunca antes había gritado para pedir ayuda: "Aprendí a vivir de esa manera", indicó.

La joven recalcó que fue un paso muy grande el que dio en las últimas semanas y que ahora se siente mucho más fuerte que antes.

"Sé que es un paso muy grande el que di y no hay vuelta atrás, nunca más me va a pasar lo mismo", aseguró.

Los padres de Karen siguen libres y viviendo a tan solo cuadras de donde reside ella junto a su pareja, por lo que ha pensado en mudarse y no volver a verlos.

"Yo no tengo rencor ni nada de eso"

La joven no se detuvo allí y remarcó que "aunque me hayan hecho daño son mis padres, me dieron la vida. Yo no tengo rencor ni nada de eso".

Sin embargo, dejó en claro que "tengo miedo que (sus padres) se maten entre ellos porque ahora no estoy yo, que siempre estuve en el medio para evitar que pasara".

En medio de todo este dramático episodio, Karen expresó que ahora mira hacia adelante: "Mi vida ya está siendo mejor, tengo muchas esperanzas de poder vivir tranquila y en paz", agregó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

