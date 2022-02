"Encontramos a otra Rocío": joven psicóloga estuvo más de 14 días desaparecida y la familia sospecha de su pareja

La familia de Rocío De Pedro manifestó su preocupación por cómo se produjo la desaparición de la joven de 27 años, que estuvo más de dos semanas inubicable luego que decidiera abandonar su casa ubicada en Trelew, Argentina.

La joven había sido vista por última vez intentando cruzar a Uruguay, y en un principio su círculo cercano denunció que había sido secuestrada por su pareja, un hombre presuntamente vinculado al narcotráfico.

La familia de Rocío estuvo varios días sin saber de ella, ya que había cerrado sus redes sociales y tenía su celular apagado. Sin embargo, más tarde reapareció en Facebook, publicando un mensaje y algunas fotos, informa TN.

¿De vacaciones?

Marcela Cana, abogada de la familia, se refirió a este episodio y explicó que la joven "dejó su hogar y sus costumbres de forma intempestiva".

A raíz de lo anterior, la profesional señaló que más de 300 mujeres salieron a las calles para apoyar a la familia y que en paralelo se puso una alerta nacional para buscar a la mujer.

Tras esta medida, se conoció un misterioso mensaje publicado en Facebook, donde la joven decía: "Estoy bien, de vacaciones".

En ese contexto, publicó dos imágenes en compañía de un hombre que presuntamente se trataba de su pareja y que para la familia se convirtió en el principal sospechoso.

La aparición de Rocío

Así fue como la joven se dio el tiempo también de contactar a su hermana. Al respecto, la abogada reveló que "esa Rocío no era Rocío. Parecía estar bajo efectos de estupefacientes".

"Ella pedía que levantaran la denuncia, pero se escuchaba que alguien le daba letra para contestar. Este familiar tenía un código con ella y ella le pidió ayuda con una seña de auxilio", afirmó.

Fue el sábado pasado cuando la familia viajó a la zona de Entre Ríos para encontrarse con ella, aunque no pudieron convencerla de volver a su casa.

¿Quién sería la pareja de la joven?

Hernán, el primo de Rocío, indicó que "la encontramos en un puesto de Gendarmería. Encontramos a otra Rocío. Nos dijo que se iba de vacaciones y volvía, pero el hombre que la acompañaba nos dijo que se la iba a llevar a Uruguay".

El primo apuntó a un individuo identificado como Gabriel "Nino" Rodríguez, supuesta pareja de Rocío, quien tendría vínculos con el narcotráfico y denuncias por amenazas.

"Hace una semana no puedo dormir. Estoy en estado de alerta. Hay cosas que sé y no puedo decir. Yo no sé por qué nos marcaron a nosotros desde el narcotráfico", agregó.