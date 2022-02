"Te pueden pasar muchas cosas": Mujer denunció 23 veces a su expareja y el sujeto la sigue amenazando de muerte

"Te vamos a matar, sabemos dónde 'vivís'", fue la frase que atemoriza a una joven de 23 años, quien ha denunciado a su expareja, César Sandoval, más de 20 veces por violencia en la relación y a su hija. Como medida de autoprotección, decidió mudarse de ciudad.

La mujer, identificada como Natalia Soto, pese a la distancia, sigue siendo increpada por el sujeto con amenazantes mensajes que dejan en claro sus intenciones. Esto sucedió en Chaco, Argentina.

Denunciado 23 veces

El agresor ha sido denunciado al menos 23 veces por la misma razón: violencia física y psicológica, como también por parte de la familia de César, ya que la víctima vivía con ellos junto a la hija de ambos.

Debido a que la justicia no la protegió, según su relato, se mudó de ciudad. No obstante, esto no ha sido impedimento para que las amenazas sigan. "Ya sabemos todo lo que haces. Deja de hacer denuncias, p... Te vamos a matar, sabemos donde 'vivís'”.

"Deja en paz a César que te vamos a matar, conocemos tu casa. No jodas con nuestra gente. No te metas porque vas a parar a un cementerio", reza el violento mensaje.

“Nunca te hiciste cargo de 'A' (su hija) y ahora te querés hacer la mamá. Camina con cuidado, si no te pueden pasar muchas cosas a vos”, finaliza el pantallazo publicado por TN.

Le negaba ver a su hija

Una vez separados, la mujer se pudo ir de la casa. Asimismo, coordinó visitas para que la niña siguiera viendo a su padre, aunque con ciertas condiciones. Luego, Natalia conocería a su actual pareja, quien le propuso irse por trabajo a Neuquén.

Los problemas comenzaron cuando el sujeto no atendía las llamadas de la mujer para saber de su hija, y tampoco dejaba que viera a su madre.

Desesperada, volvió a Chaco y tuvo un reencuentro a escondidas con la niña. “Me la trajo un familiar y ahí mismo la nena se puso a llorar, tenía un golpe en su ojito derecho. Me dijo que su papá le había pegado".

Amenazas y decisión de irse

Con esto, se sumó otra denuncia al historial de agresiones. Fueron trasladadas a un refugio de víctimas de violencia de género y ahí la menor le rogó que no volviera con él porque las violentaba.

Sin embargo, la pesadilla no acabó ahí. El hombre fue hasta el refugio, amenazando con quemar todo si no veía a su hija. Ante ello, decidió irse nuevamente a Neuquén. “Si vuelvo a Chaco, voy a ser una muerta más”, aseguró Natalia.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.