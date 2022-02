Mujer lleva amarrado con una cuerda a su marido para vacunarlo contra el Covid-19 y se hace viral

Una mujer brasileña decidió tomar cartas en el asunto con su marido. Ella, rodeándolo con una cuerda por el torso, lo llevó obligado hasta un centro asistencial para que lo vacunaran contra el coronavirus.

Esto sucedió en Río Largo, en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, donde otra persona registró el momento, subiéndolo a tiktok y así hacerlo viral.

"Un hombre amarrado para tomar la vacuna", es la descripción del video.

Ahí se puede apreciar cómo el sujeto, que está con una mascarilla, sentado y atado, posiblemente esperando el turno para la inoculación contra el Covid-19.

Comentarios divididos

Si bien algunos aplaudieron el actuar de la mujer, hubo otros que criticaron el hecho.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", señaló uno de los comentarios.

Por otro lado, plantean que distinto sería el panorama si fuese una mujer la que estuviese atada: "Me gustaría ver vuestros comentarios si fuese al contrario", sentenció otro.

En tanto, otros apelaron a la libertad de elegir. "No le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras a vacunarse", dijo uno. "Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera", complementó otro.

