"El trabajo más fácil del mundo": la historia del joven que ha llegado a ganar 200 dólares en solo un día

Para Freddie Beckitt el tiempo es oro y eso lo ha dejado demostrado. Es que el joven de 31 años se ha hecho conocido en el rubro empresarial por un particular trabajo que suele realizar, el cual sin duda le ha dado ciertos dividendos.

Beckitt reveló que ha llegado a ganar 200 dólares en un solo día (poco más de 160 mil pesos chilenos). Pero todo tiene una explicación, ya que ha sido capaz de llevar un empleo "fácil" al ámbito profesional.

En específico, el joven británico suele hacer filas para personas adineradas, cobrando alrededor de 27 dólares por hora, informa TN.

Filas en distintos contextos

El joven explicó que lleva tres años haciendo esta labor y que cada vez tiene más clientes interesados en hacerse con sus servicios. Además, destacó que esto le ha servido para complementar sus ingresos, ya que también es escritor.

No obstante, Beckitt indicó que su clientela es transversal, puesto que son de todas las edades. En esta línea, aclaró que hay veces que trabaja para jóvenes impacientes que no quieren hacer filas y también para adultos que no están en condiciones de estar de pie por mucho tiempo.

Además, remarcó que se encarga de hacer filas para conseguir boletos para eventos, como por ejemplo, conciertos y festivales, sobre todo durante el verano.

¿Qué dijo el joven?

Pero nada es casualidad y Beckitt lo dejó en claro. Es por esto que explicó que "sinceramente, todo surgió de un intento de buscar por aquí, por allá y por todas partes".

"Taskrabbit (un sitio web) te permite publicar diferentes trabajos extraños y los clientes te seleccionan de entre las funciones que has publicado", indicó.

A raíz de lo anterior sostuvo que "cuando vi el trabajo pensé que era el más fácil del mundo", por lo que no dejó pasar esta oportunidad.

Por último, Beckitt expresó que en una sola jornada logró reunir 215 dólares haciendo este trabajo, aunque hay veces que no puede dedicarle tanto tiempo de su día a esta labor. Pese a esto, aseguró que la flexibilidad de horarios es la adecuada, así que no tiene problemas en hacer las filas cuando corresponda.