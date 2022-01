"Respaldé mi reclamo legalmente": mujer asegura ser la propietaria del Sol y quiere cobrar un impuesto por su uso

María Ángeles Durán, una mujer que asegura ser “la dueña” del Sol, vende parcelas del astro y aseguró que planea cobrar un impuesto a los habitantes de la Tierra por el consumo de energía solar.

La mujer, quien es escritora, psicóloga y abogada, vive en la ciudad de Vigo, en España. Desde hace 12 años asegura que es la propietaria del astro más grande del sistema solar, detalló Antena 3.

Debido a sus conocimientos en jurisprudencia y derecho, Durán se percató de que existía un vacío legal en la propiedad de la estrella, por lo que en el año 2010 consiguió que le dieran un acta notarial que la declara como única propietaria del astro.

Dueña del Sol

La española María Ángeles Durán posee un documento legal que la reconoce como dueña del sol desde 2012



Y está por cobrar su utilización a la humanidad



Demandó a eBay por bloquear su venta de parcelas en el Sol



En 2008 registro a su nombre el grito de Tarzán pic.twitter.com/q8DbUgzlpX — Nestor Mogo (@MogoNestor) January 24, 2022

“Conozco la ley y respaldé mi reclamo legalmente. Lo hice, pero cualquiera pudo haberlo hecho. Simplemente, a mí se me ocurrió primero”, relata María Ángeles.

“Propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del Sistema Solar, situada a una distancia media de la Tierra de unos 149 millones 600 mil kilómetros aproximadamente”, reza el documento oficial.

Quiere cobrarle a las compañías por usar luz solar

Al ser dueña del Sol, María Ángeles intentó poner a la venta algunas parcelas de la estrella. Cobraba poco más de un dólar por el metro cuadrado. Tras publicar el anuncio en el portal de ventas y subastas eBay, llegó a recibir ofertas de 600 o mil trescientos dólares.

AHORA en #DeAcáEnMás — Hablamos con María Ángeles Durán, la española “dueña” del sol que quiere cobrarle a la humanidad por usarlo.



Escuchá @urbanaplayfm con @laromiscalora 🔊 ⁰🔗 https://t.co/GwDWF2nS9p pic.twitter.com/KMZdBjP6iU — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) January 27, 2022

Sin embargo, el portal decidió eliminar todas las publicaciones. El argumento fue que el producto no se podía vender al no ser un objeto transportable ni tangible. María Ángeles respondió con una demanda, acusando a la empresa de cobrarle 113 dólares de comisión por unas ventas que luego no le permitieron llevar a cabo.

En 2015, la mujer se vió envuelta en otra batalla legal con un grupo de personas que la reconoció como dueña del sol y la demandó por los daños que causaba la luz solar en la piel. Actualmente, su objetivo es solicitar un impuesto a las compañías que hacen negocio con la energía solar y distribuir las ganancias en proyectos humanitarios y de infraestructura.