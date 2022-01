Continúan los ataques en el Metro: Mujer muere tras ser empujada a las vías del tren en Nueva York

Una tragedia tuvo lugar este sábado en Nueva York, luego que una mujer de 40 años falleciera tras ser empujada por un hombre a las vías del Metro en una estación de Times Square.

Cabe señalar que este hecho es el segundo de similares características en menos de dos días, ya que el viernes otra mujer también fue empujada a las vías por un hombre en Bruselas, capital de Bélgica, con la diferencia que en este caso sí logró sobrevivir luego que el conductor frenara el tren a tiempo.

Los hechos

De acuerdo a la CBS, alrededor de las 9:40 de la mañana, la policía fue alertada de que alguien había empujado a otra persona a las vías del tren en la estación de un Metro en Times Square, Nueva York.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer debajo de un tren con "trauma severo en su cuerpo", siendo declara muerta en ese instante.

El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, manifestó que el "incidente no fue provocado" y que la víctima, identificada como Michelle Alyssa Go, no había tenido interacción previa con el hombre que supuestamente la empujó.

El sospechoso

Según el citado medio, el sospechoso, identificado como Simon Martial, de 61 años y aparentemente en situación de calle, huyó tras cometer el crimen. Sin embargo, luego se entregó a las autoridades confesando su autoría en el hecho.

El subjefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jason Wilcox, indicó que Martial también tuvo un encuentro con otra pasajera del tren antes del incidente fatal, sin embargo, ella se alejó del hombre tras notar una actitud sospechosa en él.

La mujer le informó a la policía que, después de alejarse, vio al mismo hombre empujar a la víctima hacia las vías, causándole la muerte.

La policía también comunicó que el presunto homicida ya es cara conocida, pues ha tenido "tres encuentros emocionalmente perturbados" con el departamento antes.

El presidente interino de la Autoridad de Transporte Metropolitano, Janno Lieber, indicó que el operador del tren experimentó un "severo trauma" y que fue llevado al hospital.