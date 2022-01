Asesina a un adulto mayor empujándolo a las vías de un tranvía: Tratan de identificarlo por un video

Las autoridades policiales están en la búsqueda de un hombre que asesinó a un adulto mayor tras empujarlo a las vías de un tranvía que entraba a la estación de Old Town, en la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos.

La víctima, de 60 años, aproximadamente, salió de un tranvía en dirección sur. El sospechoso abordó el mismo vehículo antes de empujarlo, informó la revista People.

El personal de seguridad se puso en contacto con el Departamento de Policía de San Diego. Según la teniente Andra Brown, el adulto mayor fue declarado muerto en el sitio.

