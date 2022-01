Jair Bolsonaro dice que no viajará a Chile para cuando asuma Gabriel Boric como Presidente

¿Qué pasó?

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que no viajará a Chile para el cambio de mando en que Gabriel Boric asumirá como Mandatario el próximo 11 de marzo.

Esta decisión podría estar relacionada con el respaldo que recibió el Presidente electo por parte de Luiz Inácio Lula da Silva, enconado rival político de Bolsonaro y a quien las encuestas lo sitúan como el ganador de las próximas elecciones en Brasil.

"No voy a entrar en detalles porque no quiero crear problemas en las relaciones exteriores, pero ¿quién asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile? No lo haré", sentenció el jefe de Estado en entrevista con Gazeta Brasil.

Saludo a un "tal Boric"

Bolsonaro fue el último de los presidentes sudamericanos en felicitar al futuro Mandatario chileno por su triunfo en la segunda vuelta y lo hizo en un particular tono, saludando a un "tal Boric".

Ante este saludo, el actual diputado magallánico expresó que "hay que tener relaciones institucionales, o sea, yo no voy a dar declaraciones destempladas".

Asimismo sostuvo que "en políticas de Estado y relaciones exteriores, hay que ser un poquito más cuidadoso".

Sobre si es "tensa" la relación con Bolsonaro, el Presidente electo se remitió a decir que "claramente somos muy distintos".

