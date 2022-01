Detienen a madre que agredió a mordiscos a su hijo de 8 meses y la liberan por un error judicial

La madre de 18 años de un niño de 8 meses fue puesto bajo custodia luego de que los abuelos llevasen al pequeño a un centro asistencial en Barranquilla, Colombia, porque tenía heridas en su cuerpo, provocadas a punta de varios mordiscos que ella misma le hizo.

Una vez que el caso fue registrado, la Policía de Infancia y Adolescencia capturó a la madre del menor. Los doctores que atendieron al niño en el hospital aseguraron que presentaba un cuadro de desnutrición, de acuerdo al reporte publicado por Noticias RCN.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) declaró que el bebé mordido por su mamá quedó bajo su custodia. Aunque no se maneja la fecha exacta, se sabe que el hallazgo de los mordiscos ocurrió el primer fin de semana del 2022 en el barrio La Manga, informó Noticias Caracol.

Juez declara ilegal la detención y libera a la madre

“Se logró la captura de una señora de 18 años, la cual le habría ocasionado daños a un bebé... Gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía, se capturó a esta persona y quedó puesta a disposición de las autoridades competentes”, dijo el jefe de protección Infancia Policía de Barranquilla, el mayor César González.

“La Policía encuentra este caso gracias al reporte de los médicos y se presentó una captura de la madre, quien tiene que responder por la conducta lamentable que se presenta con un menor de edad”, detalló el general Luis Carlos Hernández, comandante de la policía.

No obstante, la madre no duró mucho tiempo detenida, debido a que no fue descubierta en flagrancia. “Una juez de control de garantías declaró que la detención de la mujer era ilegal y fue dejada en libertad”, aseguran los informes. Por los momentos, el bebé de 8 meses está en un hogar sustituto.