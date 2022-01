Encontró a su madre biológica tras dibujar un mapa del pueblo donde fue secuestrado hace 33 años

Un hombre chino pasó toda su vida buscando a su verdadera familia tras haber sido secuestrado a los cuatro años de edad, hasta que finalmente, por medio de un mapa dibujado por él a partir de sus recuerdos y que posteriormente difundió en redes sociales, logró dar con el paradero de su madre biológica.

La sorprendente historia de Li Jingwei, de 37 años, fue recogida por medios locales, en donde se cuenta cómo fue raptado y luego vendido a la familia que terminaría por criarlo, y de cómo sus ansias por descubrir la verdad de su pasado lo llevaron a encontrar a su primogénita.

El mapa

De acuerdo a China South Morning Post, Li Jingwei nació en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, pero fue secuestrado por su vecino cuando era un niño y traficado a la provincia de Henan, a casi 2.000 kilómetros de distancia, en donde fue vendido a la familia que terminaría por criarlo.

Li, que nunca supo su nombre de nacimiento, siempre tuvo curiosidad de su verdadero origen, por lo que se propuso encontrar a sus padres biológicos.

"Me di cuenta de que no podía esperar más, porque mis padres deberían estar envejeciendo ahora. Me preocupaba que al momento de encontrarlos, estuviesen fallecidos", expresó a Henan Television a principios de esta semana.

"Recordar la apariencia de mis padres y cómo era mi casa fue una rutina para mí durante un largo periodo de mi vida", agregó.

Es por eso que decidió dibujar un mapa con los detalles que recordaba del pueblo donde vivía, y pidió ayuda tanto a la Policía como a sus seguidores de redes sociales para identificar el lugar, del que no recordaba el nombre.

Al poco tiempo, las autoridades reconocieron el sitio dibujado por Li como un pueblo llamado Zhaotong, enclavado en la región montañosa de Yunnan, en donde encontraron a una mujer que sospecharon podría ser su madre. Esas sospechas fueron confirmadas posteriormente mediante una prueba de ADN.

Según el citado medio, Jingweise se reunirá este sábado 1 de enero con su mamá, tras permanecer tres décadas alejado de ella.