Alejandro Pueblas jamás pensó que tendría que abandonar un despacho en vivo por una emergencia. Y así ocurrió, puesto que recibió un preocupante llamado cuando salía al aire para la televisión argentina.

Fue en Crónica donde el periodista dio a conocer al conductor y a los televidentes que estaba sufriendo un robo en su propia vivienda, mientras cubría la noticia de un perro desaparecido.

El dramático episodio quedó expuesto en un video compartido por el propio medio, donde se aprecia la angustia de Pueblas, quien debió irse rápidamente hasta su domicilio para verificar lo sucedido.

"Me avisan que rompieron la ventana de mi casa"

En pleno despacho, el periodista interrumpió al conductor del programa y señaló: "Esteban (Trebucq), ¿me ves? Me acaban de entrar a robar a mi casa".

"Me avisan que me rompieron la ventana de mi casa, yo me tengo que ir del móvil, perdonen", recalcó el movilero.

A raíz de esto, el conductor expresó: "Para, para, pero da la dirección por privado, que hacemos algo", a lo que el periodista afectado respondió: "132 entre 65 y 66 en Los Hornos".

"Es gente que merece que le vaya bien"

La situación generó que Trebucq hiciera una profunda reflexión con su compañero de labores, con quien ha tenido algunos polémicos momentos. Pese a esto, se dio el tiempo de destacar su labor en pantalla.

"Más allá de las peleas que a veces tenemos en cámara, tengo una enorme admiración por Pueblas, y la tenemos todos", sostuvo.

El conductor del espacio agregó que "es un pibe (chico) que se ha ganado el corazón de todos los que laburamos acá. Les voy a contar una cosa, fue elegido el mejor compañero de Crónica. Lo queremos muchísimo y entró hace muy poquito al canal".

Revisa aquí el momento