"Vienen cosas buenas para Chile": Presidente electo Gabriel Boric envía saludo de Año Nuevo

¿Qué pasó?

El Presidente electo, Gabriel Boric, envió un saludo de Año Nuevo a todo el país, tras regresar a Santiago desde Punta Arenas, su ciudad natal.

¿Qué dijo?

“Les quería desear a las chilenas y chilenos, y a quienes habitan nuestro territorio, un muy feliz Año Nuevo. Ha sido un 2021 muy intenso, estamos en momentos de cambio de ciclo político y vienen cosas buenas para Chile”, dijo para comenzar.

Añadió que “lo anterior depende que actuemos en unidad, de buena fe, en respeto y nunca en violencia... Yo he sentido cariño y esperanza de quienes votaron por nosotros y quienes no, y eso me enorgullece y habla bien de nuestro país”.

Prosiguió exponiendo que “tenemos que hacer transformaciones, algunas muy profundas, pero debemos cuidar lo que tenemos y para eso vamos a dar todo con Irina y mi equipo, para poder tener el mejor gobierno. Un gobierno que sirva y no que se sirva de la gente”.

Consultados por cábalas, cerró exponiendo entre risas que “mi madre hacia muchas, maletas, calzoncillos amarillos... Yo no soy tan supersticioso. Paso el Año Nuevo con un pedacito de carne y un brindis, y con la gente que más quiero”.

Todo sobre Gabriel Boric