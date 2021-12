Policía adopta a un niño que salvó después que su padre biológico lo atacara con un puñal

El detective Mike Blair adoptó a Ronnie Oneal IV, un niño de 11 años que rescató durante la investigación de una agresión violenta cometida contra el menor por parte de su padre, Ronnie Oneal III, en Florida, Estados Unidos.

Fue en marzo de 2018 cuando el detective atendió un llamado de emergencia en un vecindario del condado Hillsborough. El niño, que entonces tenía 8 años, fue apuñalado y quemado por su propio padre.

El hombre además asesinó a la madre del niño y a su hermana mayor. Tres años después del crimen, el pequeño fue adoptado por el agente Blair y su familia, reseñó Univisión.

Cuando los oficiales de la policía llegaron a la casa de Riverview, el domingo 18 de marzo de 2018, arrestaron al padre del niño, quien asesinó a Kenyatta Barron, de 33 años y a Ron’Niveya, de 9, antes de herir con un puñal a su hijo más pequeño.

Ronnie Oneal is a sick man how do you do that to your own kids and their mother 🤮 pic.twitter.com/CMiUSqhXui