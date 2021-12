"Es un hasta que nos volvamos a ver": La desgarradora despedida de un padre a su hijo asesinado a golpes por su madre

"Todo lo que me pierdo y perderé de verle hacer", fueron algunas de las primeras palabras emitidas por José Luis Messa, padre de un niño de solo dos años que el pasado 23 de diciembre fue asesinado a golpes en Córdoba, Argentina.

El pequeño falleció en un hospital de dicha zona y los principales responsables serían su madre, identificada como Ana Yael Piedra, de 28 años, y su pareja, Jonathan Martínez, de 26 años, quienes están detenidos.

A través de su cuenta de Facebook, Messa publicó una emotiva carta dedicada a su hijo, en donde aprovechó de despedirse y realizar una profunda reflexión, consigna TN.

"Me desgarra la vida"

En el respectivo post, el hombre comenzó diciendo que estos días han sido difíciles para él: "En los últimos días, han ocurrido en mi vida y la de mi familia una cantidad interminable de situaciones que mirándolas hoy en retrospectiva lamento no haber podido cambiar".

"Pensar hoy que Emiliano no está conmigo, todo lo que me pierdo y perderé de verle hacer como padre, eso me desgarra en vida", sostuvo.

Acciones judiciales

En medio de su relato, Messa entregó una importante información, la cual busca dar un paso importante en la investigación acerca del deceso de su hijo: "Quiero comentarles que me he presentado como querellante particular".

El hombre comentó que el principal motivo que lo llevó a tomar esta decisión es "para que, junto a la fiscalía que interviene, podamos lograr recolectar la mayor cantidad de prueba posible a fin de que en su momento se apliquen a quienes han cometido este hecho monstruoso, una verdadera condena ejemplar".

"También para hacer saber que nos oponemos y nos opondremos a todo pedido de levantamiento de prisión preventiva. Hoy solo pido justicia por mi hijo, Emiliano, para que no sea un olvidado más", manifestó.

"Pediré por ti una condena ejemplar"

El padre del menor asesinado prosiguió con su relato y expresó que "aún hoy me perdura en mi cuerpo la extraña sensación de sentimientos encontrados. El vacío y angustia de escuchar que te habías ido. Pensar que nunca más estarías a mi lado; que tu cálida sonrisa quedaría guardada en mi memoria".

Sin embargo, el hombre dejó en claro que algún día se reencontraría con el pequeño: "A pesar del gran dolor que me ha causado, solo hoy puedo agradecerte por el amor que me diste en tus apenas dos añitos, y saber con la certeza de que este no es un adiós. Es un hasta que nos volvamos a ver".

"Me queda la paz y tranquilidad de que no sufrirás más y que ahora irás a un lugar mejor en donde puedas reír, jugar y soñar sin que tuvieras miedos. Pido y pediré por ti una condena ejemplar que la Justicia debe dictar para que exista una sociedad menos violenta, con menos niños y niñas asesinadas. Te amo, hijito", agregó.