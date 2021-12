Madre denuncia que asistente virtual Alexa le recomendó a su hija meter una moneda en un enchufe

En la plataforma de Twitter suelen realizarse diversas denuncias respecto a variados temas. Esta vez fue una madre quien reveló el insólito episodio que vivió su hija y que pudo haber puesto en peligro su vida.

La mujer dio a conocer que Alexa, el asistente virtual de Amazon, le habría recomendado efectuar un peligroso desafío a la pequeña, el que consistía prácticamente en meter una moneda en un enchufe, consigna Caracol.

Esta situación provocó la respuesta de la compañía estadounidense, que se disculpó y se comprometió a investigar el hecho.

La denuncia fue llevada a cabo el pasado 26 de diciembre, cuando una usuaria llamada Kristin Livdahl decidió compartir una imagen de lo sucedido.

En la publicación se puede apreciar una captura de pantalla, en la que se señala que la niña le habría consultado a Alexa por un "challenge" (desafío) para poder hacer.

No obstante, el asistente virtual respondió que "aquí hay algo que encontré en la web. De acuerdo a www.ourcommunity.com, el challenge es simple: conecte un cargador de teléfono a la mitad de un tomacorriente de pared y luego toque con un centavo las puntas expuestas".

La recomendación de Alexa puso en alerta a la madre de la menor, que de aceptar el desafío podría haberse electrocutado.

Amazon se hizo presente en la red social y comentó: "¡Lamentamos escuchar esto!", para luego publicar un enlace que servía para que la usuaria se comunicara con ellos y así poder continuar con la investigación.

"Esperamos que esto ayude", agregó la compañía. Mientras tanto, un portavoz de la empresa indicó que "tan pronto como nos dimos cuenta de este error, tomamos medidas rápidas para arreglarlo".

Hi there. We're sorry to hear this! Please reach out to us directly via the following link so that we can look into this further with you: https://t.co/YlLYrTtGzy. We hope this helps. -Daragh