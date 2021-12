Conductor ebrio mata a tres adolescentes al manejar en sentido contrario: La mamá lucha por su vida sin saber nada

Tres hermanos que regresaban a casa de un partido de baloncesto fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera de Estados Unidos. Un conductor ebrio, que entró en sentido contrario a la autopista Interestatal 49, también falleció durante el accidente.

Las autoridades explican que el responsable provocó la colisión frontal contra el vehículo donde iban los tres adolescentes junto a su madre, informó People en Español.

Lindy Rae Simmons

10/24/2001-12/17/2021

One of the prettiest girls youd ever meet. A photographer in the making. Always making people laugh & keeping a sassy attitude. You were doing so good in life. I love you so much. Im so sorry babygirl. You loved life and didn’t deserve this pic.twitter.com/qwTEe1wCBs — shea (@scarsanstripes) December 18, 2021

“Estamos deshechos”, escribió Katie DeRouen, la hermana de Lindy Simmons, de 20 años, Kamryn Simmons, de 14, y Christopher Simmons, de 16, a través de la campaña que organizó en GoFundMe.

“No sé cómo o si alguna vez logramos recuperarnos de esto”, dijo DeRoue, quien busca ayuda financiera para poder ayudar a su familia en pleno luto. También se encontraban en el vehículo su mamá, Dawn Simmons, y la novia de Christopher, de 16 años, ambas se encuentran en estado crítico.

Christopher Ryan Simmons

10-18-2004

My little man. The sibling who was the most like me. Out of all 9 kids, probably had the most potential. Forever in my heart. I love you so much my little guy. pic.twitter.com/XUCuH9UpOm — shea (@scarsanstripes) December 18, 2021

"Mi mamá no tiene idea de lo que sucedió"

De acuerdo a las autoridades, el vehículo donde iban las cinco personas se trasladaba hacia el sur en el momento del accidente. John Lundy, originario de Dallas, intentaba dirigirse hacia el norte, pero entró en la vía contraria.

Lundy murió en el sitio, al igual que Lindy Simmons. Sus hermanos, Kamryn y Christopher, fallecieron después de ingresar al hospital por la gravedad de sus heridas.

“Mi padre me llamó mientras yo estaba en una fiesta de Navidad”, escribió Katie en la página de GoFundMe.

Kamryn Claire Simmons

1/27/2006-12/17/2021

The sweetest soul. The most considerate human I’ve ever met. Always making sure she wasn’t asking for much or having anyone go out of their way for her. The baby of the 9 kids. I love you babygirl. I miss you already. Forever with me pic.twitter.com/MdxDvrH9n2 — shea (@scarsanstripes) December 18, 2021

“Me dijo ‘mamá ha tenido un accidente’. Volé al hospital llorando sin cesar todo el camino, pensando en mi mamá herida, sin sospechar que algo más podría ocurrir. Al llegar, mi padre y otro hermano sabían que habían muerto dos personas más, pero pensamos que serían del otro auto”, admitió.

Kamryn y Christopher fueron hallados en hospitales diferentes, en los que confirmaron sus muertes.

“Tras perder a sus tres hijos más pequeños, mi padre está junto a mi madre en la UCI y ella no tiene idea de lo que ha sucedido. La parte más dolorosa de todo esto, tras perder a mis hermanos, es el saber que hay que informar de todo esto a mi madre una vez despierte", escribió Katie DeRouen.