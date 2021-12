Dos hermanos se salvan de mortal incendio al escapar por una ventana y el video se vuelve viral

Dos hermanos se salvaron de morir durante un incendio al conseguir escapar por la ventana de su apartamento de un edificio en Nueva York, Estados Unidos. El video de los jóvenes intentando bajar por una tubería exterior se volvió viral en las redes sociales.

Los adolescentes, de 13 y 18 años, resultaron heridos tras escapar del explosivo incendio que acabó con la vida de un hombre e hirió gravemente a una mujer en el East Village de Manhattan, reseñó la revista People.

En el video, grabado por un transeúnte con su teléfono móvil, se observa inicialmente a uno de los jóvenes colgando de una ventana del cuarto piso mientras que el espeso humo se va apoderando de todo desde varias ventanas cercanas.

También se puede apreciar cómo el fuego se hace más fuerte una vez que el joven consigue sostenerse de una tubería ubicada en la parte externa del edificio. Posteriormente, el segundo adolescente consigue salir por la ventana y se aferra a su hermano para no morir en el intento de huir de las llamas.

A pesar de que las identidades de los jóvenes se conservaron en el anonimato, los medios locales aseguraron que fueron atendidos en un hospital por inhalación de humo y quemaduras provocadas por el incendio que estalló a las 7:15 de la mañana.

“Estaban a punto de saltar por la ventana, pero todo el mundo les decía: ‘¡Esperen! ¡Esperen!”, comentó la vecina Tashaka Owens a los medios. “Entonces, cuando se agarraron, se subieron al costado del poste y comenzaron a deslizarse hacia abajo... y esos niños, lograron bajar"”.

El comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, Daniel Nigro, atribuyó la “juventud y destreza atlética” de los jóvenes y la “capacidad para trepar por una ventana y bajarse por una tubería” como las razones por las que el incidente “no fue aún más trágico”.

WATCH: Dramatic video of teens escaping apartment fire on Avenue D in East Village. NYC fire officials say a 13y/o boy and 18y/o female shimmy down a construction conduit down the side of a building@ABC7NY pic.twitter.com/FcG9iPxGtq