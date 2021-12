Madre simula la muerte de su hijo para separarlo del padre biológico y criarlo con su pareja: "Pasé una pesadilla"

Un fiscal pidió tres años de cárcel para Lidia R., la madre ecuatoriana de 34 años que intentó dar a su hijo en adopción. Incluso, lo registró con el nombre de un padre falso y declaró durante un procedimiento de familia que no se acordaba que lo parió “por la depresión postparto”.

El plan original de la mujer era tener una paternidad compartida con Álvaro Area, un militar gallego de 26 años. Sin embargo, la situación se transformó en una relación romántica que ella terminó al quinto mes de embarazo, diciéndole al hombre que no había bebé y que pocos días antes murió durante el parto, reportó El Mundo.

Álvaro se fue a la sede de la Guardia Civil de Los Alcázares, en Murcia, España. Allí preguntó en el registro si es o no padre, el lunes 4 de enero de 2016. Los funcionarios citaron a Lidia, quien se presentó en el lugar personalmente. Apoyada por su nueva pareja, identificada como Lucas S., la mujer repitió que el bebé murió en el Hospital Los Arcos del Mar Menor.

“Aquel día ante la Guardia Civil me hundí, creí completamente que mi hijo había muerto. Pero me activé porque me di cuenta de que tenía que actuar muy rápido. Pasé una pesadilla que luego dio paso a otra pesadilla”, dijo Álvaro, que conservó la sospecha de que la mujer le estaba mintiendo y al día siguiente consiguió que un funcionario de la Región de Murcia le confirmara que sí era el padre de un niño.

Prueba de ADN confirmó que era padre y su hijo estaba vivo

La realidad era que el menor nació en Los Arcos, el jueves 31 de diciembre de 2015. No obstante, Alvaro debía darse prisa, pues la madre quería dar al niño en adopción, incluso declaró antes las autoridades desconocer la identidad del padre, que “no quiere al niño”.

Posteriormente, Álvaro se dirigió al hospital y descubrió que Lidia le dio el nombre de su nueva pareja al niño: lo llamó Lucas Fernando. Al escuchar la noticia, el padre desesperado se dirigió a los juzgados para demandar a la mujer.

Una prueba de ADN confirmó que Álvaro Área y no Lucas S. es el padre del niño, pero Lidia conservó la custodia. Al padre se le otorgó estar con él los fines de semana alternos y días entre semana, “pero su madre siempre me negaba el acceso a él”. El hombre consiguió ver a su hijo que creía muerto cuando ya tenía un año de edad y tras colocar varias denuncias.

Actualmente, la Fiscalía del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 15 de San Javier pide tres años y medio de prisión para Lidia R. y Lucas S. La pareja podría recibir dos años de cárcel por el cargo de alteración de paternidad y uno y medio por falsedad documental, por inscribir al niño premeditadamente en el Registro Civil con un padre falso.