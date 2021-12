"Aún no entiendo cómo no morí": Montañista sobreviviente de cáncer casi muere tras pasar 24 horas atrapado en un glaciar

Eitan Shaked, un turista israelí de 23 años, sobrevivió tras pasar 24 horas atrapado dentro de la grieta de un glaciar mientras hacía trekking cerca de la ciudad de Ushuaia, Argentina. El montañista tenía rota una pierna, un brazo y la pelvis, hasta que finalmente fue rescatado por unos socorristas.

El joven, quien es sobreviviente del cáncer, sufrió una caída accidental cuando escalaba el glaciar Ojo del Albino, el miércoles 8 de diciembre de 2021. Ese día se encontraba realizando una excursión solitaria, reseñó Télam.

Voceros de la Comisión de Auxilio que participaron en el rescate aseguraron que el turista quedó atrapado dentro de un lugar al que era muy difícil de acceder, con “canaletas verticales fuera de la senda”.

Shaked sufrió graves lesiones a raíz de la caída que lo dejaron inmóvil e incluso pensó que iba a morir allí, por lo que grabó varios videos con su teléfono móvil contando lo que le pasó. Sin embargo, casi veinticuatro horas después del accidente, un guía de montaña que estaba transitando el sitio escuchó los gritos del joven.

"Tenía que sobrevivir hasta que alguien me rescatara"

“Después del shock de caerme, que aún no entiendo cómo no morí en el acto, comprendí que tenía que sobrevivir hasta que alguien me rescatara. Fue muy difícil porque me rompí la pelvis y el brazo. Además hacía frío: intentaba mantenerme caliente, pero era difícil porque también llovió y yo estaba muy mojado”, relató Shaked, quien además dijo que el viaje “fue un error”, reseñó Infobae.

Tras identificar el sitio del accidente, los rescatistas llegaron varias horas después y encontraron al montañista con “severas lesiones, laceraciones en el rostro y claros signos de fracturas en miembros inferiores y superiores”.

“Esperaba que tardaran media hora en volver, pero tardaron dos. Durante ese tiempo empecé a perder las esperanzas de que me iban a venir a buscar. De repente escuché el sonido de las hélices y vi a un hombre. Fue como ver a un ángel para mí. No lo podía creer, dije ‘soy libre’ y todo el dolor que sentía desapareció al darme cuenta de que ya no estaba solo”, aseguró Eitan.

Shacked fue trasladado a la guardia del Hospital Regional Ushuaia, donde le diagnosticaron “fractura de miembro inferior derecho, fractura de miembro superior derecho y fractura de pelvis”, por lo que tuvieron que realizarle una operación para estabilizar sus heridas.