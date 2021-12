Novio sale a "tomar aire" durante la fiesta de su boda y lo asaltan: ladrones le robaron su lujoso reloj

La policía se encuentra tras la búsqueda de varios sospechosos que robaron a un novio, en plena fiesta de su boda, celebrada en Filadelfia, Estados Unidos. Una de las pertenencias que los delincuentes consiguieron quitarle fue un costoso reloj de la marca Rolex.

El robo ocurrió mientras el novio caminaba hacia el restaurante National Mechanics, la noche del sábado 11 de diciembre de 2021. La policía aseguró que la víctima estaba tomando aire fresco durante la recepción de su boda cuando dos hombres armados le robaron su reloj, informó el canal 6 ABC.

A pesar de que el novio no resultó herido durante el incidente, los sospechosos escaparon. La policía también dijo que iban vestidos todos de negro y, de acuerdo los reportes, huyeron en un vehículo de color oscuro.

Policía investiga si otros robos están relacionados

Las autoridades de Filadelfia están investigando hasta ocho robos a mano armada registrados en el centro de la ciudad en las últimas semanas. Sin embargo, no revelaron si el incidente ocurrido está relacionado a esos otros robos.

Por los momentos la policía no realizó ningún arresto, ni tampoco identificó a los sospechosos. Por ese motivo, pidieron a las personas que puedan tener cualquier tipo de información que se pongan en contacto con ellos, señaló Newsweek.

A raíz de este y otros incidentes, algunos vecinos de la zona donde ocurrió el robo aseguran que hay un aumento en la delincuencia. No obstante, el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, descartó esa idea con antelación.

“Básicamente, no tenemos una crisis de anarquía. No tenemos una crisis de delincuencia, no tenemos una crisis de violencia y esa es una categoría que incluye la violencia con armas de fuego, pero también incluye algunas cosas bastante horribles, como una violación cometida sin arma o como un apuñalamiento”, aseguró el fiscal durante un discurso.