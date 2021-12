Tiroteo cerca de una escuela primaria acaba con la vida de un niño de 12 años: "Era muy inocente, dulce y cariñoso"

Alexander Alvarado, un niño de 12 años, fue asesinado por dos sujetos que dispararon a la camioneta en la que se trasladaba junto a la esposa de su madre, Eveline, con quien venía de recoger a su hermano de un programa de actividades extracurriculares en una escuela primaria de California, Estados Unidos.

El menor fue asesinado cuando se encontraba sentado dentro del auto, la tarde del lunes 6 de diciembre de 2021. El crimen sucedió en las inmediaciones de la Escuela Primaria Wilmington Park, según detalló People en Español.

Dozens of shots were fired at SUV in ‘brazen’ attack that killed boy near Wilmington school: LAPD chief

Gunmen fired dozens of bullets into an SUV in a “brazen assault” that killed a 12-year-old boy and wounded his stepmother and a 9-year-old girl on a nearby school playground, pic.twitter.com/9pHYJXlGep