Profesor jubilado le hace clases a hombre en situación de calle para que se gradúe y encuentre trabajo

¿Qué pasó?

Un emotivo gesto quedó al descubierto hace pocos días y fue protagonizado por un profesor jubilado en la ciudad de Bilbao, en España, quien decidió echar a andar todos sus conocimientos para cambiarle la vida a una persona.

Se trata de César, quien le da clases a Evans, un hombre de nacionalidad nigeriana de 34 años que está en situación de calle y que tampoco tiene un trabajo para poder subsistir.

El docente decidió ayudar al individuo por medio de citas diarias, donde le enseña matemática y otras asignaturas para que logre graduarse en la etapa escolar y después encontrar un empleo, informa Antena 3.

Las enseñanzas del profesor

Evans lleva cinco años viviendo en Bilbao, lugar hasta donde llegó para buscar una oportunidad laboral, que lamentablemente no se le ha dado.

César, que solía toparse con él, un día le preguntó qué quería hacer para poder cambiar su diario vivir. La respuesta de Evans fue "estudiar para sacarse la E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria)".

Antena 3

Al escuchar sus palabras, el docente pensó inmediatamente en darle una mano, por lo que desde ahora lleva un taburete (especie de silla) y le enseña en plena vía pública sobre diversas materias.

"A veces me vuelvo loco"

Pese al gran gesto, el profesional dejó en claro no solo tiene que aprender, puesto que también es importante desarrollar otras habilidades: "No basta con saber hacer problemas matemáticos, sino que tiene que saber comunicarse con los compañeros".

Antena 3

Al día de hoy, Evans no falta a ninguna clase, pese a que aún tiene ciertos problemas con matemática. En esta línea, reveló que "a veces me vuelvo loco", aunque no piensa en rendirse.

Varias personas que suelen pasar por aquel lugar le han dado su apoyo a Evans, quien deberá enfrentar el esperado examen en mayo del próximo año.