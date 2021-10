Joven mata a su hermanito menor torturándolo dentro de la jaula de un perro: "Apenas podía caminar, no podía comer"

Hasta 24 años de cárcel podría enfrentar Jordan Núñez, de 23 años, luego de que el joven se declarara culpable de ser el responsable de la muerte de su hermano de 13 años, a quien torturó dentro de una jaula para perros en Nuevo México, Estados Unidos.

Núñez confesó el crimen en marzo de 2021 y se declaró culpable de permitir el abuso que provocó la muerte de Jeremiah Valencia, su hermano menor. Las autoridades también le imputaron dos cargos de manipulación de pruebas, informó People en Español.

La víctima vivía con su familia en el pueblo de Nambé, al norte de Santa Fe. El novio de su madre, identificado como Thomas Ferguson, utilizaba un martillo para golpear al niño habitualmente, y en otras ocasiones lo acostó a dormir en una jaula para perros de 66 por 99 centímetros.

De acuerdo a los fiscales, entre los despiadados métodos de tortura que Ferguson ejecutó para castigar al niño se encontraban la electrocutación con un collar de choque o usarlo como un blanco para practicar tiro con una lanza casera.

Otros familiares de Jeremiah dijeron que el hombre solía mantener al niño dentro de la jaula para perros como castigo, por lo que tenía que dormir dentro de la misma y utilizar pañales para adultos.

