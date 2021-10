La historia tras la foto de un joven bombero que rindió un examen virtual mientras combatía un incendio

La historia de un joven bombero argentino ha conmovido en las redes sociales del vecino país, luego que se viralizara una fotografía que da cuenta de su férreo compromiso con su trabajo como voluntario y, al mismo tiempo, sus estudios universitarios.

Se trata de Lucio Malatini, de 24 años, quien es voluntario desde los 12 años y actualmente estudia cuarto año de Agronomía, de la Universidad Nacional de Córdoba.

Hace unos días, un compañero le tomó una fotografía mientras rendía un importante examen para su carrera, durante un receso que se tomó mientras combatía un gigantesco incendio en el norte de esa provincia. Esa dualidad en su vida, es lo que despertó la admiración de los argentinos.

Dos pasiones

De acuerdo al medio La Voz, el pasado viernes Malatini recibió un llamado de urgencia: debía acudir a la localidad cordobesa de Caminiaga y colaborar con las tareas de los brigadistas que trabajaban para controlar las llamas que afectaron a esa zona.

Tras una dura jornada, el joven estudiante recordó que debía rendir una importante prueba virtual de Fruticultura, según indica Todo Noticias.

Sin embargo, fue ahí cuando los obstáculos comenzaron a hacerse presentes, convirtiendo su vida de estudiante en una verdadera odisea.

En primer lugar, en la cima de la montaña en donde se encontraba no había señal para su celular, por lo que decidió bajar al pueblo de Caminiaga para alcanzar wi-fi, lugar en el que habían fallecido tres personas producto de los incendios.

Lo complejo fue que, una vez que llegó al pueblo, tampoco encontró Internet: "Empecé a preguntarle a la gente del lugar, en las casas, y me dijeron que solo había wi-fi en la plaza del pueblo".

Lucio se dirigió a la plaza, no obstante "mi celular se había quedado sin batería".

"Entonces un compañero me presta su teléfono. Y finalmente me pude conectar. Estaba un poco lenta la conexión, pero pude rendir y me fue bien", sostuvo.

El examen lo dio el viernes pasado, sentado en un banco de esa plaza, aunque con 15 minutos de retraso. Uno de sus compañeros retrató el momento, en donde se ve a Lucio pensativo, mientras mira la pantalla. Luego subió la foto a las redes y su historia se viralizó.

"Me sorprendí por la repercusión. Mi compañero me sacó la foto y la subió a las redes. Cuando pude recargar la batería vi que tenía un montón de notificaciones y la historia se hizo viral", comentó.

Finalmente, manifestó que "es un reconocimiento a los bomberos voluntarios de todo el país, a los chicos que estudian y trabajan. Somos personas normales y nos gusta ser bomberos".