"Me mandé un moco": Confiesa femicidio y es delatado por su madre

Lara Franco tenía 22 años y fue asesinada de una puñalada por un amigo en la localidad bonaerense de Guernica en Argentina. El femicida fue detenido horas más tarde luego de que su madre lo delatara.

Iván Gómez, de 23 años, se había quebrado y confesado a su hermano con un "Me mandé un moco", lo que según la jerga juvenil argentina significa haber cometido un error.

Delatado por su madre

Según reporta Clarin, todo comenzó el pasado jueves cuando una mujer se presentó en un cuartel de policía para denunciar a su hijo luego de haber tomado conocimiento de que este mató a su amiga en la casa en que convivían. La mujer dijo que se asomó por la ventana y vio el cuerpo de la víctima en el interior.

De acuerdo a lo declarado por fuentes de la investigación a la Agencia Télam, los policías hallaron el cuerpo de Lara con al menos una herida de arma blanca.

Gómez por su parte ya no estaba en el lugar, por lo que se desplegó un amplio operativo para lograr su detención, la que se concretó el sábado.

Nicolás, el hermano del detenido, relató que llegó del trabajo cuando el joven le contó lo que sucedió: "Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas, y que empezó una discusión y que le pegó una puñalada, pero no me lo quería decir, me dijo que se mandó un moco".

Nicolás contó además que su hermano le pidió que lo ayudara y que no lo entregara.

"Él quería estar con ella"

Familiares de Lara contaron que la última comunicación con la joven fue la tarde del martes cuando esta habló con su hermana. Además, dicen que vieron sus estados de WhatsApp esa noche y que luego ya no supieron nada más de ella, por lo que suponen que el crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles.

La hermana de Lara explicó que los jóvenes eran amigos desde hace ocho años, y denunció que la familia de Gómez supo del crimen "desde las siete de la tarde y recién a las diez de la noche fueron a hacer la denuncia".

En tanto, una amiga de la joven asesinada declaró que Lara le había comentado que quería abandonar la casa porque Gómez "la había amenazado, la había agarrado del cuello porque él quería estar con ella y ella no quería saber nada".

