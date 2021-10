Cancelan eutanasia de Martha Sepúlveda: Sería la primera paciente no terminal en recibir el procedimiento en Colombia

Este domingo 10 de octubre sería el último en la vida de Martha Sepúlveda, mujer de 51 años que padece desde hace unos tres Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que se convertiría en la primera paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia.

Eutanasia cancelada

Pero durante el día sábado, solo un día antes del procedimiento que tanto esperaba la mujer, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) informó en un comunicado que cancelaba el proceso.

"Según reunión en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021", señala el documento replicado por Infobae.

El Incodol explicó que su decisión se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo.

"Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité", explicó el instituto.

"Dios no quiere verme sufrir"

La ELA que padece Martha le ha traído una serie de consecuencias como dolores graves que le han quitado la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma. Fue por este motivo que acudió a la justicia colombiana para así tener una muerte digna.

La solicitud de Martha estaba basada en la resolución de la Corte Constitucional, organismo que el pasado 22 de julio había extendido la cobertura del derecho fundamental de morir dignamente a los pacientes no terminales.

Martha ya se encontraba preparada para el fin de su vida, y así es como esperaba con alegría el procedimiento que terminaría con los sufrimientos de su enfermedad, pese a las críticas que recibió desde sectores religiosos.

"Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", ha señalado enfática la mujer.

Martha incluso cuenta con el apoyo de su único hijo, quien ha relatado la alegría de su madre desde que había recibido la autorización de su eutanasia. "Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir, porque su vida era literalmente un infierno", dijo el joven de 22 años.

Ahora esta alegría debe haberse convertido en incertidumbre y angustia ante un proceso que se frenó en el último momento, justo cuando Martha ya estaba preparada para dejar este mundo y su sufrimiento.

Ver cobertura completa