"Dios no quiere verme sufrir": una mujer será la primera paciente no terminal en recibir eutanasia en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia permitió a Martha Liria Sepúlveda, de 51 años, ser la primera persona sin una enfermedad terminal en poder acceder a la eutanasia en el país.

Sepúlveda sufre desde hace aproximadamente tres años de esclerosis lateral amiotrófica y pidió que le permitieran morir de manera asistida luego de que, el 22 de julio de 2021, la Corte Constitucional amplió el derecho a la eutanasia a enfermedades no terminales, informó el diario La República.

A raíz de su enfermedad, la mujer padece dolores inexplicables y otras dolencias insoportables que le quitaron la posibilidad de caminar normalmente y desplazarse por su propia cuenta, reseñó Noticias Caracol.

Con una sonrisa en su rostro, Liria Sepúlveda, oriunda de Antioquia, dijo que desde que tomó la decisión se siente tranquila y espera a que le apliquen el procedimiento el próximo domingo 10 de octubre.

Adelantó la fecha de su muerte

“Me da mucha tranquilidad”, dijo la mujer, refiriendose a la eutanasia que le espera. “Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar”.

Martha decidió enviar la petición cuatro días después de que la práctica fue aprobada. El 6 de agosto fue el día en el que se le permitió definir la fecha en que deseaba morir. Inicialmente dijo que sería el 31 de octubre, pero adelantó el momento culminante y se decidió por el 10.

Durante su conversación con Caracol, Martha reveló que es una mujer cristiana, católica apostólica y romana, pero admitió que encontró mucha oposición en la iglesia por su polémica decisión.

“Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, sentenció.