Mujer asegura ser una niña que desapareció hace 21 años y que la policía daba por muerta

Un misterioso caso ha surgido en Estados Unidos, luego que una mujer asegurara que su identidad corresponde a la de una niña desaparecida hace 21 años, y que la policía había dado por muerta.

El hecho en cuestión ocurrió en el año 2000, cuando una menor de siete años llamada Brittany Renee Williams desapareció de la casa de acogida en la que vivía, en el estado de Virginia, provocando una amplia búsqueda por parte de la policía.

Su paradero hasta ahora es incierto, sin embargo Kaylynn Stevenson, del estado de Indiana, afirma ser esa niña a la que se le perdió el rastro, además de tener pruebas de ADN que avalan su versión.

Todo comenzó cuando Kaylynn, quien vivió la mayor parte de su vida en Ohio junto a sus padres adoptivos, decidió investigar sobre su niñez, de la cual no recuerda mucho, apenas algunas situaciones y el apellido Williams.

"Por alguna razón, (ese apellido) está implantado en el fondo de mi mente", aseguró en una entrevista con el canal NBC12.

Y fue ese apellido el que dio inicio a este caso: Stevenson hizo una búsqueda en Google de niños desaparecidos incluyendo la palabra Williams, apareciendo entre los resultados una fotografía de Brittany, cuyo rostro provocó su sorpresa ante las similitudes que ambas tenían.

Su esposa, Ladajah Kelly, también notó el parecido: "Desde la línea del cabello hasta las orejas, la sonrisa y la barbilla. Incluso el lunar que tiene en el cuello", comentó.

