"¿En qué momento te volviste un asesino?": La carta de una madre a su hijo condenado por el femicidio de sus hermanas

Cinco años de cárcel recibió como sentencia un joven mexicano de 17 años acusado del femicidio de sus dos hermanas mejores. El hecho dejó una herida insuperable en su madre, quien en una potente y emocionante carta se cuestiona el accionar de su primogénito.

Una historia de abusos

Braulio fue el primer hijo que tuvo Erika junto a Rubén, posteriormente la pareja tuvo dos hijas más: Yiyari y Diana, pero debido a los malos tratos de su pareja decidió separarse. "Lo hice por mis hijos, por mis niñas, porque él siempre las hacía menos", dijo la mujer.

Fue así como madre e hijos se trasladaron a vivir al municipio de Tecámac, pero a sus 12 años Braulio decidió volver con su padre. El joven volvía esporádicamente con su madre acusando malos tratos de su progenitor, pero volvía a desaparecer cada cierto tiempo tras robarle dinero a Erika.

La sospechosa muerte del hermano menor

Según detalla El Universal, en 2019 el acercamiento entre madre e hijo se dio nuevamente justo en momentos en que la mujer tenía una nueva pareja con quien tuvo a su hijo Diego, quien hoy tendría unos tres años.

En 1 de julio de 2020 Braulio quedó a cargo de sus hermanos, pero horas más tarde llegó al trabajo de su madre avisándole que Diego "no se movía". Al llegar a casa la mujer encotró al pequeño sin respirar y Braulio quedó detenido, pero posteriormente las autoridades determinaron una "muerte de cuna".

"Muy en su interior, Erika intuyó siempre que Braulio había sido el causante de la muerte del bebé", dijo la activista Frida Guerrera, ya que según le contó la mujer sus hijas señalaron que Braulio hizo dormir la fuerza al pequeño tapándolo con una cobija.

El asesinato de sus hermanas

Tras el episodio, el joven volvió a alejarse de su madre hasta noviembre de 2020. Fue el día 29 de ese mes cuando tras una larga jornada de trabajo la mujer volvió pasada la medianoche a su casa y encontró a Braulio ahorcando a una de sus hermanas.

Tras un largo forcejeo y el ataque a su propia madre, el joven golpeó a Erika con la cacha de una pistola que hizo que perdiera el conocimiento por más de nueve horas. Al despertar el mundo de la mujer se había destruido. Su hijo había desaparecido nuevamente tras haber matado a sus dos hermanas.

En septiembre pasado Braulio fue condenado a 5 años de cárcel por el femicidio de sus hermanas y el intento de femicidio de su madre, el juez de la causa señaló que de no ser por su edad este debía haber recibido una condena perpetua por las torturas y el abuso sexual a sus hermanas antes de asesinarlas.

La carta de una madre a su hijo femicida

Con el paso del tiempo Erika escribió una carta para su hijo en cual cuestiona cuándo fue que el joven cambio para mal. "[Braulio]: Quiero que sepas que desde que estuviste en mi vientre te quise tanto, estaba muy feliz, pues yo sabía que eras un niño. Cuando te tuve en mis brazos fui la mujer más feliz. Fuiste creciendo y eras un niño muy hiperactivo", comienza la misiva.

"Recuerdo muy bien cómo te cuidaba en la escuela para que te portaras bien, llegaste a tu adolescencia y empezaste a cambiar, tu inestabilidad, tu no querer estudiar, de agarrar dinero, de querer hacer lo que tú quieras y de quitarles la vida a tus hermanas y a tu hermano", rememoró la mujer.

"¿En qué momento cambiaste tanto, en qué momento te volviste un asesino? Sabes que me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, del saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien. No sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza, tristeza que me acompañará toda la vida", se lamenta Erika.

