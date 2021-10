Hackea el facebook de un barco de guerra y transmite partidas de "Age of Empires": "Que alguien le enseñe a jugar"

Quiso hacerse el listo pero acabó aburriendo a todos. Un sujeto logró acceder a la página oficial en Facebook de un buque de guerra estadounidense, USS Kidd, y transmitió varias partidas del popular juego de estrategia "Age of Empires".

Bloqueando a sus administradores, es que se hizo del "dominio" momentáneo de la página, transmitiendo por horas un juego. La Marina perdió el control pero decidió quedarse a ver la partida, al igual que otros usuarios que registraron el hecho.

Según informó la Marina de Estados Unidos, el sujeto compartió al menos seis en vivo del clásico juego de estrategia, las cuales cesarían al siguiente día.

Nicole Schwegman, portavoz de la Marina, aseguró que recuperarían prontamente el sitio y página al comunicarse con el soporte técnico de Facebook.

Pese a que no ocurrió nada más, tal como robo de información u otras publicaciones que podrían haber puesto en peligro el sitio, la poca destreza para jugar desconcertó a quienes presenciaron las partidas.

De acuerdo a los que presenciaron este hecho, el sujeto se dedicó horas a extraer oro y madera, cuando el objetivo principal es hacer crecer una civilización. El "hacker" no hizo nada de eso.

"Que alguien le enseñe a jugar a este tipo", comentaron usuarios en Facebook, mofándose del modo de juego del desconocido.

