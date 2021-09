Tras una breve pausa el volcán Cumbre Vieja vuelve a tirar ceniza en Canarias: Ya se desmoronó el cono del macizo

Después de un breve paréntesis en la mañana, el volcán Cumbre Vieja volvió a tirar ceniza este lunes sobre la isla española de La Palma, donde varios barrios fueron confinados para proteger a los vecinos de la posible llegada al mar de la lava tras ocho días de erupción.

En la mañana del lunes, el volcán había reducido "notablemente" su actividad, según los expertos, pero la tregua duró poco.

Pasado el mediodía local, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) publicó dos fotografías de la enorme columna negra que se eleva sobre el cráter y describió: "Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas".

Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas / Images of the ash emissions that are being observed in the last hours pic.twitter.com/nFxgsSpZaI