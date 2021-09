Joven madre apuñaló a su hija de tres años y la escondió en una bolsa de basura

Una joven madre, identificada como Justin Johnson, es la principal sospechosa de un macabro crimen en contra de una menor de tres años. La asesinó y la escondió en una bolsa de basura.

Esto sucedió en el condado de Iosco, Michigan, Estados Unidos, cuando el hermano de Johnson descubrió un diminuto pie que sobresalía de una bolsa de basura, por lo que llamó inmediatamente al 911.

Al arribar al lugar, el fiscal local señaló que hallaron el cuerpo de la menor, identificada como Sutton Mosser, dentro del plástico con múltiples puñaladas.

"Estaba llena de vida"

Fue la noche anterior del crimen que el hermano de la asesina preguntó por su sobrina, a lo cual ella le respondió que se metiera en "sus asuntos".

Asimismo, la niña estaba al cuidado de Alisa, la madre de Justin Johnson, quien además solía cuidarla reiteradamente.

"Ese bebé me amaba más que a nada. Estaba tan cerca de mí que siempre esperaba que volviera a casa del trabajo. Estaba llena de vida. Era muy inteligente", dijo Alisa al canal WNEM.

"Me derrumbé. Les dije que me dijeran que no es cierto, que necesitaba llegar a mi bebé y esto no podía estar pasando", declaró cuando supo del crimen.

Alegan inocencia de la mujer

No obstante, Alisa, asegura que su madre es inocente y que jamás le hubiese hecho daño a la pequeña, asegurando que ella amaba a la menor.

"Justine amaba a Sutton con todo su corazón. Nunca dejaría que nadie lastimara a ese bebé", comenzó diciendo a los medios.

"Ella siempre estuvo ahí para ella. Nunca hizo nada que la lastimara. Quiero una investigación justa para mi hija. Quiero que mi nieta tenga la justicia adecuada", declaró.

Posterior al hallazgo de la menor, la mujer fue encontrada caminando por las vías del tren. Cuando fue consultada por su hija, aseguró que no quería hablar al respecto.

Actualmente está siendo juzgada por asesinato y abuso infantil en primer grado. La joven se declaró inocente y deberá comparecer ante el tribunal el próximo martes 28 de septiembre.