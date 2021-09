Al menos 8 muertos en tiroteo en universidad en Rusia: No se descarta que hayan más fallecidos

¿Qué pasó?

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo este lunes en la universidad de Perm, en los Urales, y el presunto autor fue detenido, según informó el comité de investigación de Rusia.

"El 20 de septiembre, un estudiante que se encontraba en uno de los edificios de la universidad cuando abrió fuego contra la gente a su alrededor", señalaron.

Hasta el momento, hay ocho fallecidos, afirmó el máximo organismo de investigación del país en un comunicado, añadiendo que el número de víctimas aún "se está precisando".

Los heridos, se presume, sería por haber recibido los disparos o por haber caído desde las ventanas al intentar escapar. El Ministerio de Salud ruso aseguró que al menos nueve ambulancias se han desplegado en el lugar.

En videos viralizados en las redes sociales, se puede apreciar como la gente escapa del recinto, incluso saltando desde las ventanas de la universidad.

Rusya’da Perm Üniversitesi’nde silahlı saldırı; En az 5 kişi öldü pic.twitter.com/WRHEf9ksnY — Harun (@Harun01857329) September 20, 2021

#BREAKING Another Video:



- Eight killed at Perm University shooting pic.twitter.com/OsvMBU1xDY — 24/7 News (Middle East Observer) 🇸🇩 (@Boomdotnews) September 20, 2021

Autor de los tiros detenido

Según el Ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, afirmó que el sujeto fue herido y detenido oportunamente.

El sitio web 59.ru de Rusia, dio a conocer un supuesto post de facebook donde el atacante había publicado en sus redes sociales detallando el plan de este tiroteo.

"Lo que pasó no fue un ataque terrorista, al menos desde el punto de vista legal. No soy un miembro de una organización extremista, tampoco religiosa o política. Nadie sabía lo que iba hacer. Me hago responsable de todas estas acciones", señala la publicación.

En el mismo posteo, asegura que estuvo planeando este ataque desde hace un buen tiempo y ahorrando dinero para las armas.