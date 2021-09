Doctores dejan caer a un bebé recién nacido y la madre exige justicia: "Me lo quitaron cuando nació"

Una joven madre de Tamaulipas, México, identificada como Génesis del Río Francisco, de 16 años, aseguró que los doctores dejaron caer a su bebé recién nacido tras dar a luz en el Hospital Civil de Ciudad Madero.

Génesis ingresó al hospital el lunes 30 de agosto de 2021, y no fue sino hasta una semana después, el lunes 6 de septiembre, que le permitieron ver al niño. Cuando se lo entregaron se percató de que tenía un ojo inflamado y hematomas en la cabeza, detalló Univisión.

“Me lo quitaron cuando nació y no me lo dejaban verlo, a pesar de que se los pedí constantemente, argumentando que era parte de los cuidados por el Covid-19”, comentó la madre a los medios locales.

Luego de que los familiares de la madre pidieron explicaciones por los golpes en la cabeza, el personal de salud les indicó que fueron provocados en el momento que la madre pujaba durante el parto.

Tampoco puede alimentar a su bebé

“Estuvieron ahí varios, pero eran jóvenes como que eran pasantes, y no me quisieron mostrar al bebé cuando nació, yo se los pedí y me dijeron que no, que lo iba a revisar el doctor y así se fueron, se salieron con el bebé ya no me dejaron verlo”, relató la madre al portal de noticias Tamaulipas al Cien.

Además, los doctores no permiten que la madre del niño lo alimente o lo cargue. “Cuando me pasaron al cuarto fue el pediatra y me dijo que había nacido con un golpe, pero no me lo enseñaron, que le tenían que hacer estudios y ya, no me dejaron entrar al cunero”, explicó del Río.

Del Río intentó trasladar a su bebé a otro hospital, pero el personal del Hospital Civil le advirtió que en caso de sacar al niño, ellos no se harán responsables por cualquier tipo de situación que se pueda presentar en el futuro.

La abuela del niño aseguró que la familia buscará de cualquier manera que el hospital se responsabilice por la situación del niño. “Dicen que no tiene ninguna fractura, pero quiero que se hagan cargo de todos los gastos de posibles secuelas que pudiera padecer en un futuro”, sentenció.