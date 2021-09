Joe Biden hace llamado a la unidad en la víspera del vigésimo aniversario del 11-S

El presidente Joe Biden llamó este viernes a la unidad de los estadounidenses, "nuestra mayor fuerza", en un mensaje de video difundido en vísperas de la conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Para mí es la principal lección del 11 de septiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (...) la unidad es nuestra mayor fuerza", declaró el presidente norteamericano en su mensaje de 6 minutos grabado en la Casa Blanca.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb