"Estás muy gorda": joven va al ginecólogo por un dolor de ovarios pero médico le recetó ir al nutricionista

Un incómodo momento vivió Candela Teijeiro, joven modelo "plus size" de Rosario, Argentina, quien reveló en sus redes sociales la atención que recibió por parte de un médico al asistir al ginecólogo.

La paciente denunció que el especialista, en vez de atenderla como ella esperaba, la derivó a un nutricionista, aunque se sorprendió todavía más por su actitud y las palabras que emitió.

"Estás muy gorda"

"Che, pero vos estás muy gorda", señaló el doctor, lo que descolocó a Candela, puesto que esperaba obtener un diagnóstico respecto a un dolor de ovarios y no específicamente acerca de su peso, consigna Vía Rosario.

En TikTok, la joven comentó que no tenía problemas con ir al nutricionista. Sin embargo, lo que le molestó fue que el profesional le recomendara hacer una dieta sin solicitar estudios ni contarle con detalles cuál era el problema.

TikTok

En esta línea, Candela indicó que el médico "me tira un papel y lo único que decía era 'nutricionista'. Vos andá a la nutricionista y vas a ver como te cambia la vida".

"La única manera de que baje de peso sería si me hace mal a la salud, pero yo estoy bien de salud, no tengo nada", aclaró la joven, quien permanece preocupada debido a que todavía está con dolores.

TikTok

"No me quejé de que me hayan mandado al nutricionista"

En medio de diversas críticas en relación con su caso, Candela explicó que "no me quejé de que me hayan mandado al nutricionista".

"Pero ni siquiera (el doctor) se tomó el tiempo de preguntarme si ni iba a la nutricionista ni de mandarme a hacer estudios para corroborar si los dolores estaban relacionados con mi sobrepeso", manifestó.

La joven dejó en claro que no normaliza el sobrepeso y que buscaría una solución médica en caso de que esto afectara realmente su salud: "Soy consciente que el sobrepeso trae problemas en muchos sentidos, pero en este caso me estaba quejando de la forma en la cual me lo dijo".